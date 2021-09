Cezais Château de la Cressonniere Cezais, Vendée Visite et exposition métiers d’art au Château de La Cressonnière à Cezais (Vendée) en partenariat avec le collectif Mingaco. Château de la Cressonniere Cezais Catégories d’évènement: Cezais

18 et 19 septembre Visite et exposition métiers d’art au Château de La Cressonnière à Cezais (Vendée) en partenariat avec le collectif Mingaco. * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée et visites guidées (sur demande) du Château de La Cressonnière: 1€.Gratuit pour les moins de 12 ans. Accès à l’exposition Métiers d’art du Collectif Mingaco inclus dans le circuit de visite.

Château de la Cressonniere 85410 Cezais Cezais 85410 Vendée Le châtelet d’entrée est inscrit Monument Historique

