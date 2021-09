Veyrac Château de La Cosse Haute-Vienne, Veyrac Le propriétaire dévoile son château Château de La Cosse Veyrac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Veyrac

Le propriétaire dévoile son château Château de La Cosse, 19 septembre 2021 14:00, Veyrac. Journée du patrimoine 2021 Château de La Cosse. Tarif préférentiel

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Le propriétaire dévoile son château * Découvrez un domaine privé, appartenant à la même famille depuis presque trois siècles ! On pénètre dans la cour d’honneur par un porche monumental en granit orné de superbes ferronneries. Le château offre alors un décor prestigieux avec son miroir d’eau, sa douce fontaine et l’ombre de ses tilleuls plusieurs fois centenaires. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

4€. Gratuit pour les moins de 10 ans. Durée : 1 h. Départ dans la cour d’entrée. Visite libre du parc.

Château de La Cosse La Cosse, 87520 Veyrac Veyrac 87520 Haute-Vienne

Le château est construit en 1753 par l’architecte Joseph Brousseau. En 1857 le parc paysager agricole est créé par le Comte de Choulot. Les façades et la toiture sont classées en 1977 au titre des Monuments historiques. Les escaliers et la rampe en fer forgé, le salon et la salle à manger ainsi que les façades et toitures des communs sont classés à l’Inventaire des Monuments historiques.

Heure : 14:00 - 18:00