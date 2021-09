Sallèdes Château de La Chaux Montgros Puy-de-Dôme, Sallèdes Visites guidées les 18 et 19 Septembre et Randonnée : La Marche des deux Princes le Dimanche 19 Septembre Château de La Chaux Montgros Sallèdes Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

18 et 19 septembre Visites guidées les 18 et 19 Septembre et Randonnée : La Marche des deux Princes le Dimanche 19 Septembre * Samedi 18 septembre Après-Midi : Tir à l’Arc costumé, Danses Médiévales, Visites guidées.

Dimanche 19 septembre : Tir à l’Arc costumé, Danses médiévales, visites guidées.

Dans le cadre des 500 ans de la Sainte Chapelle de Vic le Comte, une marche est organisée (La Marche des deux Princes). Départ 9 heures Ste Chapelle de Vic le Comte en direction du Château de la Chaux Montgros (pique-nique tiré du sac vers 12H30) et retour par la forêt de la Comté. Tout au long du parcours animations musicales. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h30

Château de La Chaux Montgros 63270 Sallèdes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Sallèdes 63270 Puy-de-Dome

06 12 45 19 15 http://lachaux-montgros.com

Face à vous, à flanc de colline, dominant d’un seul regard l’ancien comté d’Auvergne, la légendaire forêt de la comté, le Puy de Mercurols, la plaine de la Limagne, la chaîne des Dômes et la chaîne du Sancy… vous apercevez une silhouette, semblant intacte mais découronnée, qui se dresse au dessus de son escalier monumental, encadrée par des collines boisées qui lui offrent un cadre naturel de premier choix.​ Le château de La Chaux Montgros, sur la Commune de Sallèdes, est l’un des monuments les plus étonnants de notre département. Son histoire est encore mal connue et de nombreuses découvertes restent aujourd’hui à faire, ne serait ce qu’auprès des archives départementales qui n’ont pas encore livré tous leurs secrets…

