18 et 19 septembre Château de la Chaussé – Galerie Christine Deom * La propriétaire vous invite à découvrir cette demeure du 19e siècle convertie en galerie d’art et résidence d’artiste. Visite commentée de l’intérieur et de sa galerie. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 20h00

Tarif : 2€ adultes, 1€ enfants (5-12 ans)

Château de la Chaussée – Galerie Christine Deom 16 Route de la Chaussée 49650 Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire

