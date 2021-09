Saint-Michel-le-Cloucq Château de la baugisière Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée Visite guidée par les propriétaires Château de la baugisière Château de la baugisière Saint-Michel-le-Cloucq Catégories d’évènement: Saint-Michel-le-Cloucq

Vendée

Visite guidée par les propriétaires Château de la baugisière Château de la baugisière, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Michel-le-Cloucq. Journée du patrimoine 2021 Château de la baugisière. Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite guidée par les propriétaires Château de la baugisière * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

*

3€ par personne

Château de la baugisière La Baugisière, 85200 Saint-Michel-le-Cloucq Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28095671.jpg 06 83 45 59 24

Construit en 1741 pour Maximilien Boutou, seigneur de la Baugisière, sur les bases d’un manoir antérieur. Composé d’un corps de logis de plan rectangulaire encadré de deux pavillons, sur un niveau de soubassement taluté; cour d’arivée à l’issue d’une longue avenue seigneuriale, chapelle, parc avec parterre et bois de chasse.

Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée Autres Lieu Château de la baugisière Adresse La Baugisière, 85200 Saint-Michel-le-Cloucq Ville Saint-Michel-le-Cloucq lieuville Château de la baugisière Saint-Michel-le-Cloucq