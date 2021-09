Le Parc Rocher Mistral au Château de La Barben en Provence Château de la Barben, 18 septembre 2021 10:00, La Barben.

Journée du patrimoine 2021 Château de la Barben. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique https://rocher-mistral.tickeasy.com/fr-FR/accueil

18 et 19 septembre

Le Parc Rocher Mistral au Château de La Barben en Provence

*

http://www.rochermistral.comstral est ouvert gratuitement pour les moins de 16 ans lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Venez découvrir le château de La Barben restauré après 1 an de travaux mais aussi les spectacles immersif qui relatent des faits historiques de la Provence. Promenez vous dans le marché provençal dans une ambiance guinguette qui vous plonge dans la Provence de Marcel Pagnol.

Accès gratuit pour les moins de 16 ans. Réservez vos places sur www.rochermistral.com

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

*

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place ou en ligne sur www.rochermistral.com



Château de la Barben 2376 Route du Château La Barben 59380 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21451477.jpg 0490552541 http://www.chateaudelabarben.fr

Ancré sur son rocher, le château de La Barben, château de rêve situé dans un environnement grandiose de verdure et d’eau est mentionné dès 1064 dans un cartulaire de l’abbaye de St-Victor de Marseille. Cette forteresse médiévale fut la propriété du roi rené qui la vendit en 1474 à Jean de Forbin. En 1630, la révolte des Cascavéous en détruisit une partie. Les Forbin ne cessèrent alors de la transformer en château de plaisance. Dans les mains de cette illustre famille durant 500 ans, le château fut vendu en 1963 à André Pons. Sa fille et son gendre font revivre avec passion les différentes époques de ce joyau provençal. Les visites et animations permettent aux visiteurs de découvrir plus d’une quinzaine de pièces richement meublées et décorées de plafonds peints, tapisseries, cuirs de Cordoue, peintures murales dont certaines peintes par le célèbre Marius Granet, une cuisine médiévale, des souterrains et un jardin dessiné par Le Nôtre.

Crédits : © Rocher Mistral Gratuit