18 et 19 septembre Surprise au balcon – Château de Kerjean * Une dynastie de seigneurs, de marquises, de mousquetaires ou encore de corsaires a régné sur les terres de Kerjean. Traversez les siècles en compagnie de ces personnages hauts en couleur. Dans la cour d’honneur, leurs histoires vous sont contées depuis le balcon seigneurial. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Public : Famille, Adulte – Type : Visite/Animation flash – Niveau : Pour tous

La construction du château actuel commence probablement vers 1542 et n’est sans doute pas achevée à la fin du siècle. On y décèle une influence de Philibert de l’Orme. Bâti sur un plan quadrangulaire, il est doté de remparts et de quatre tours d’angle qui attestent de son rôle militaire, par ailleurs mal connu. Des travaux effectués au début du 18e siècle sont suivis par une dégradation et une ruine progressives après 1755 (destruction du pavillon nord-est), agravée par les déprédations révolutionnaires. Préservé à peu près au cours du 19e siècle, le château de Kerjean est acquis par l’Etat et classé monument historique en 1911. Il abrite désormais le Musée breton.

