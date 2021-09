Kaysersberg Château de Kaysersberg Haut-Rhin, Kaysersberg Voyage sous le dôme Château de Kaysersberg Kaysersberg Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg

Voyage sous le dôme Château de Kaysersberg, 19 septembre 2021 13:00, Kaysersberg. Journée du patrimoine 2021 Château de Kaysersberg. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 13h00 Voyage sous le dôme * Assistez à une projection 360°, sous une tente ou dôme géodésique plongé dans l’obscurité. Offrez vous un voyage inoubliable à vos sens ! Allongés ou debout, vous serez transportés par un film projeté à 360°.

Vivez une aventure qui vous mènera des forêts sombres et brumeuses de conifères, aux entrailles mystérieuses des châteaux d’Alsace.

Chemin faisant, découvrez la faune et la flore endémique, les créatures étranges des sous-bois, sous forme de croquis animés. La projection 360° se fera sous une tente ou dôme géodésique plongé dans l’obscurité.

Chaque séance durant 6 minutes, compter une dizaine de séances par heure, dans le respect des consignes sanitaires. *

dimanche 19 septembre – 13h00 à 17h30

Gratuit. Dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires. Durée d’une séance : 6 min. Nombre de séances : environ une dizaine par heure.

Château de Kaysersberg Rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg Kaysersberg Kaysersberg Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location343783.jpg 06 75 63 49 94

Ancienne ville d’empire, Kaysersberg possède son château impérial. Edifié en 1227 par Frédéric II de Hohenstaufen afin de barrer les routes venant de la Lorraine, le village est une place stratégique importante dans la guerre qui oppose l’Empire aux ducs de Lorraine. Un énorme donjon cylindrique, l’un des plus vieux donjons ronds d’Alsace, dont les murs ont plus de 4 m d’épaisseur, est une curiosité à lui seul. À l’intérieur de ce mur et sous la protection du donjon, admirez également le logis seigneurial avec ses fenêtres en arc brisé ! Mais surtout ne vous privez pas d’une vue magnifique : empruntez l’escalier aux 100 marches qui vous mènera au sommet du donjon pour profiter d’un splendide panorama sur Kaysersberg et le vignoble. (source : visit.alsace)

Crédits : ©Les portes du temps Gratuit ©Annette Braun

