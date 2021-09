Le Château de Josselin à la Belle Epoque Château de Josselin, 18 septembre 2021 14:00, Josselin.

Journée du patrimoine 2021 Château de Josselin. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Le Château de Josselin à la Belle Epoque

Cette année, à l’occasion de l’ouverture au public de la Chambre de la Duchesse Herminie de Rohan, nous avons voulu mettre à l’honneur cette grande personnalité et la Belle Epoque au Château.

Pendant ce week-end, nous vous invitons à découvrir des danses et de la musique de cette époque faste du Château, un parcours historique sur cette histoire attend également les visiteurs et enfin les plus jeunes pourront mener l’enquête dans les jardins !

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Adulte : 6€, gratuit pour les moins de 18 ans.



Château de Josselin Place de la Congrégation, 56120, Josselin Josselin 56120 Morbihan

De style gothique flamboyant, ce château offre un témoignage remarquable de l’architecture féodale et de la rennaissance. Ensemble mobilier d’exception. Une première forteresse, bâtie en 1008 par le vicomte de Porthoët, est détruite en 1168 par Henri II Plantagenet. Au 12e siècle, construction d’une place forte renforcée au 14e siècle par une ligne de courtines reliant neuf tours. Entre 1490 et 1510, reconstruction du manoir d’habitation et édification de la façade Renaissance sur cour. En 1629, au cours de la lutte contre les Huguenots, Richelieu fait abattre le donjon. Aux 17e et 18e siècles, le château est délaissé puis utilisé comme prison. Vers 1760, destruction des tours flanquant la première porte. Restaurations au 19e siècle.

