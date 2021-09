Jonzac Château de Jonzac Charente-Maritime, Jonzac Un millénaire d’histoire au château Château de Jonzac Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Un millénaire d’histoire au château Château de Jonzac, 18 septembre 2021 14:30, Jonzac. Journée du patrimoine 2021 Château de Jonzac. Gratuit

18 et 19 septembre Un millénaire d’histoire au château * Le château de Jonzac a sans cesse évolué au cours de son histoire pour être un lieu de passage de nombreuses personnalités qui ont marqué un millénaire d’histoire. La forteresse primitive reconstruite au terme de la guerre de Cent Ans fut transformée au XVIIe siècle en belle demeure seigneuriale à l’ornementation soignée. La municipalité et la sous-préfecture s’y installèrent au XIXe siècle s’attachant à préserver cet écrin de pierre. Laissez-vous conter ce millénaire d’histoire lors de la visite guidée du château. Elle inclut une présentation extérieure ainsi qu’un parcours dans les salles du conseil municipal, des mariages où figurent les tableaux des seigneurs de Jonzac puis se termine au théâtre de style Napoléon III. Nos guides sont riches d’anecdotes historiques surprenantes et ne manqueront pas d’évoquer les grands figures de l’histoire de France qui sont venues en ce lieu emblématique de la ville. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Les visites ont lieu toutes les heures dans les tranches horaires indiquées.

Château de Jonzac 22 place du Château, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime

05 46 48 49 29 http://www.jonzac-tourisme.com

Installé sur un site défensif naturel dominant la rivière la Seugne, le château de Jonzac apparaît dans les textes officiels dès 1059. Son puissant châtelet d’entrée et sa tour ouest datent du XVe siècle. Il connaît de nombreuses transformations aux XVIIe et XVIIIe siècles. La forteresse médiévale fait alors place à un corps de logis confortable, à l’ornementation soignée qui a reçu le Roi Soleil en 1659. Les héritiers du comte de Jonzac n’ayant pas émigré, il ne fut pas vendu à la Révolution française comme bien national. La municipalité acquiert l’aile nord au XIXe siècle pendant que la sous-préfecture prend place dans l’aile du levant. Il abrite notamment des tableaux des seigneurs de Jonzac ainsi qu’un beau théâtre Napoléon III. En contrebas du château, le parc des expositions en bordure des rives de la Seugne, offre une vue remarquable sur l’édifice.

