Journée médiévale du patrimoine à Jaulny Château de Jaulny, 19 septembre 2021

Dimanche 19 septembre, 11h00 Journée médiévale du patrimoine à Jaulny * Profitez d’animations médiévales dans le parc du château (conteur, musiciens, combats ..), de visites du château et de restauration médiévale. Découvrez le parc du château en accès libre avec des animations médiévales diverses (conteur, combats d’épée, musique…). La visite passionnante du chateau est à prix réduit. Restauration et boissons médiévales toute le journée à la Taverne de l’Armoise. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

6€ tarif normal (plutôt que 8€) ; 3€ tarif réduit (plutôt que 4€) ; gratuit -12 ans. Entrée libre dans le parc et aux manifestations.

Château de Jaulny 4 rue du château, 54470 Jaulny Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location9001933.jpg 06 08 98 34 02 http://www.chateau-de-jaulny.com

Dès 1060, Le seigneur et chevalier Milon de Jaulny contemplait déjà le Rupt de Mad depuis l’éperon rocheux où le château médiéval de Jaulny est fièrement campé. Le château appartenait aux Jaulny depuis des siècles jusqu’à ce qu’un fils ainé fit un échange malheureux de 1/3 de son droit seigneurial avec le château de Boucq. Il fit rentrer la famille des Armoises dans la danse avec 2 seigneurs pour un château pendant plus de 100 ans !

On dit que Jeanne des Armoises, vraie ou fausse Jeanne d’Arc, habitait le château… venez donc la voir à la salle des portraits.

Une cave sur plusieurs étages avec souterrains et prison, un cœur de princesse, des grilles de Jean Lamour… ce château n’est que mystères.

