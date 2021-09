Jarnosse Château de Jarnosse Jarnosse, Loire Les rencontres du patrimoine à Jarnosse Château de Jarnosse Jarnosse Catégories d’évènement: Jarnosse

Loire

Les rencontres du patrimoine à Jarnosse Château de Jarnosse, 18 septembre 2021 10:00, Jarnosse. Journée du patrimoine 2021 Château de Jarnosse. Gratuit|Sur inscription http://chateaudejarnosse.com

18 et 19 septembre Les rencontres du patrimoine à Jarnosse * Un clin d’œil derrière le buisson, un peu de retape, remise sur ses pneus par une bande de copains amoureux de beaux châssis, dans sa plus belle carrosserie elle vous montrera sa vieille mécanique de 1947… Venez la découvrir, la pimpante et ses copines se donnent rendez-vous pour une sortie historique à Jarnosse. LES RENCONTRES DU PATRIMOINE, jumelées avec les JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE s’enrichissent d’une nouvelle programmation événementielle les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 10 h à 18 h non-stop notre patrimoine automobile, utilitaire et roulant sera mis à l’honneur entre le centre bourg de la commune et le château. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre pour le public – Sur inscription pour les exposants.

Château de Jarnosse 42460 Jarnosse, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Jarnosse 42460 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58663399.jpg?_ts=1630478631729 06 70 37 03 46 http://www.chateaudejarnosse.com

Restauration du château des XVe et XVIIe siècles.

Crédits : ®FS Gratuit|Sur inscription © FS

