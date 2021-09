Guyencourt-sur-Noye Chateau de Guyencourt sur Noye (80250) Guyencourt-sur-Noye, Somme Visite libre et commentée d’un château du 18ème siècle, jardin et parc. Chateau de Guyencourt sur Noye (80250) Guyencourt-sur-Noye Catégories d’évènement: Guyencourt-sur-Noye

Somme

18 et 19 septembre Visite libre et commentée d’un château du 18ème siècle, jardin et parc. * Visite du parc et des jardins d’un château du 18ème siècle ainsi que de ses dépendances (chapelle, orangerie, tourelle, glacière).

Jardin à la française.

Collection personnelle de nombreuses statues antiques.

Nombreux animaux à voir (chevaux, poules, oiseaux, poissons) Visite en libre accès avec quelques visites programmées des propriétaires tout au long du week end. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Chateau de Guyencourt sur Noye (80250) guyencourt sur noye Guyencourt-sur-Noye 80250 Somme

Visite d’un château du 18ème siècle ainsi que de ses dépendances (glacière, chapelle, tourelle). Visite du parc et des jardins. Visite en libre accès avec plan. Propriétaires disponibles pour les questions. Nombreux animaux.

