Guiry-en-Vexin Château de Guiry Guiry-en-Vexin, Val-d'Oise Balade à la rencontre des oiseaux dans le domaine du château de Guiry Château de Guiry Guiry-en-Vexin Catégories d’évènement: Guiry-en-Vexin

Val-d'Oise

Balade à la rencontre des oiseaux dans le domaine du château de Guiry Château de Guiry, 18 septembre 2021 14:30, Guiry-en-Vexin. Journée du patrimoine 2021 Château de Guiry. Gratuit|Sur inscription groupe.vbs@lpo.fr

Samedi 18 septembre, 14h30, 16h00 Balade à la rencontre des oiseaux dans le domaine du château de Guiry * *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

*

Nombre limité à 12

Château de Guiry 19 rue Saint-Nicolas 95450 Guiry-en-Vexin Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise

06 09 90 51 50

Construit dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le château de Guiry est attaché au nom illustre de Mansart. L’édifice est situé au coeur du village.

Crédits : Licence libre Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Guiry-en-Vexin, Val-d'Oise Autres Lieu Château de Guiry Adresse 19 rue Saint-Nicolas 95450 Guiry-en-Vexin Ville Guiry-en-Vexin Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Château de Guiry Guiry-en-Vexin