Estimations de vos objets d'art au Château de Groussay, par Camille Dutot, expert maison de ventes aux enchères Millon de Drouot Château de Groussay, 18 septembre 2021 11:00, Montfort-l'Amaury.

Journée du patrimoine 2021 Château de Groussay. Gratuit 0689512982

18 et 19 septembre

Camille DUTOT avec Millon Yvelines, vous propose des journées d’estimation et d’expertise de vos objets d’art lors de permanences mensuelles sur cinq sites des Yvelines, et sur rendez-vous à votre domicile, pour vous renseigner sur la valeur de vos objets d’art et vous accompagner dans leur mise en vente aux enchères.

Pour la 3e année, rencontrez la à l’occasion des Journées du Patrimoine au Château de Groussay

Depuis plus de vingt-cinq ans qu’elle officie en ventes aux enchères, après un cursus d’histoire de l’art et une formation de Commissaire-Priseur, elle recueille aujourd’hui de son métier d’expert la satisfaction de dénicher des trésors oubliés.

Son service de proximité permet aux particuliers de prendre conscience de la valeur de leur patrimoine puis de vendre aux enchères au plus haut prix. En effet, un objet pouvant paraître sans intérêt pour son propriétaire peut faire le bonheur d’un collectionneur et se transformer en source de revenu appréciable.

A l’issue de l’estimation, vous pourrez décider de vendre vos trésors aux enchères sous le marteau des commissaires-priseurs de MILLON Drouot à Paris, MILLON Riviera à Nice ou MILLON Belgique à Bruxelles.

Renseignements : 06 89 51 29 82

Calendrier des Journées et permanences d’estimations gratuites sur www.millon.com

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Expertises gratuites sur rendez-vous – Droit d’entrée au parc du Château : 5 € (me prévenir pour en être exonéré)



Château de Groussay Rue de Versailles 78490 Montfort l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines

Le château de Groussay a été construit en 1815 pour la Duchesse de Charost, la fille de Madame de Tourzel, gouvernante des enfants du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Racheté en 1938 par Charles de Beistegui, esthète inspiré, Groussay s’agrandit en 1952 de deux ailes dont l’une conduit au théâtre et de “Folies” ou fabriques conçues avec la complicité des artistes Emilio Terry et Alexandre Serebriakoff et des architectes Desbrosses et Costi. La transformation du château et la création de “fabriques” se sont poursuivies jusqu’à la mort de Charles de Beistegui en 1970. L’ensemble est classé au titre des monuments historiques depuis 1993. Depuis 2015, l’association Patrimoine Aventure fait revivre ce lieu magique au travers des différents événements mis en place, pour le préserver.

Crédits : libre Gratuit Association Patrimoine Aventure