18 et 19 septembre VISITE DES EXTERIEURS DU CHATEAU DE GRANDVILLE * Visite des exterieurs du château de Grandville et de la Chapelle: accueil par les propriétaires, parcours fléché à travers le Parc , dépliants à disposition. Le château et les communs furent construits en 1820 par Aristide de Grandville, député-maire de Port-Saint-Père et grand ami du celèbre avocat Berryer qui confia la réalisation de cette villa néo-palladienne à l’architecte BLON. Le Parc à l’anglaise fut déssiné par le Paysagiste NOISETTE. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

