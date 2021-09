Haute-Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Chasse au trésor au Château de Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Chasse au trésor au Château de Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine, 18 septembre 2021 14:00, Haute-Goulaine

18 et 19 septembre Chasse au trésor au Château de Goulaine * Pour ouvrir le coffre au trésor du château, les enfants devront résoudre 8 énigmes. Leurs trouvailles permettront de reconstituer les codes des cadenas verrouillant le coffre. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

7,50€ à partir de 16 ans / gratuite pour les – de 16 ans

Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

02 40 54 91 42 http://chateaudegoulaine.fr https://www.facebook.com/ChateaudeGoulaine/?ref=bookmarks

Le château de Goulaine est la résidence de la famille du même nom depuis 1000 ans. Construit à la Renaissance, le château fût redécoré au XVIIe siècle par les premiers Marquis de Goulaine.

