Visite guidée du Château de Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine, 18 septembre 2021 14:00, Haute-Goulaine

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée du Château de Goulaine * Aux portes de Nantes et de son vignoble, Goulaine est le premier Château de la Loire. Édifiée dans un écrin de verdure, cette belle endormie de la Renaissance dévoile ses trésors.

Résidence d’une même famille depuis 1000 ans, ses salons témoignent de la richesse décorative du XVIIème siècle. De la cuisine XVème au cabinet de curiosité jusqu’à la chambre du roi Louis XIV, la visite vous entraîne dans les tourbillons de l’Histoire de France… *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

7,50€ à partir de 16 ans / gratuite pour les – de 16 ans

Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

02 40 54 91 42 http://chateaudegoulaine.fr https://www.facebook.com/ChateaudeGoulaine/?ref=bookmarks

Le château de Goulaine est la résidence de la famille du même nom depuis 1000 ans. Construit à la Renaissance, le château fût redécoré au XVIIe siècle par les premiers Marquis de Goulaine.

Crédits : © Bruno Grégoire Tarif préférentiel Château de Goulaine

