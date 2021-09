Visite guidée du château de Gonneville Château de Gonneville – 50330 Gonneville, 18 septembre 2021 10:30, Gonneville.

Journée du patrimoine 2021 Château de Gonneville – 50330 Gonneville. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite guidée du château de Gonneville

Ouverture exceptionnelle du château de Gonneville à l’occasion des journées du Patrimoine.

Jean sans Terre, dernier duc de Normandie et roi d’Angleterre y résida à 2 reprises en 1194 et 1203. Porterie avec pont-levis et douves encore en eau. Donjon carré du XIVe. Un ensemble d’aspect médiéval plein de charme.

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Durée : 45 min. env.



Château de Gonneville – 50330 Gonneville Château de Gonneville – 50330 Gonneville Gonneville 50330 Manche

02 33 71 56 60 https://alma-heritage.com/experience/?front-page=yes&experience-id=12887&traveler_adult=2&traveler_child=2&date=2021-09-02

Crédits : © Château de Gonneville Gratuit