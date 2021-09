Vaucouleurs Château de Gombervaux Meuse, Vaucouleurs Animation : Plongez dans la vie quotidienne au temps des chevaliers Château de Gombervaux Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Animation : Plongez dans la vie quotidienne au temps des chevaliers Château de Gombervaux, 18 septembre 2021 10:00, Vaucouleurs

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour plus de détails : se référer à notre site internet et nos réseaux sociaux.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60292741.jpg 06 80 22 43 21 http://www.gombervaux.fr/

Le château de Gombervaux est un château du XIVe siècle situé près de Vaucouleurs dans la Meuse, en région Grand Est. Il s’agit d’une maison-forte dont il ne subsiste que la façade. Elle était dotée de quatre tours d’angle et d’un donjon-porche à créneaux. Elle est entourée de douves emplies d’eau, alimentées par trois sources, régulées par une vanne et le trop-plein s’écoule dans le fossé dit de Gombervaux. Il a été classé au titre des Monuments historiques en 1994.

