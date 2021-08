Visite-découverte accompagnée du château de Germolles Château de Germolles, 17 septembre 2021 10:00, Mellecey.

Journée du patrimoine 2021 Château de Germolles. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre

Visite-découverte accompagnée du château de Germolles

*

En 1380 le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, acquiert pour son épouse, Marguerite de Flandre, la maison forte de Germolles. La duchesse la transforme en une luxueuse résidence où travaillent les meilleurs artistes de l’école bourguignonne (Claus Sluter, Jean de Beaumetz). La visite permet de découvrir le cellier, la chapelle basse et les tours d’entrée, vestiges de la forteresse primitive, la salle d’honneur, la chapelle et les appartements ducaux. Des décors peints ou sculptés et des carreaux de pavement témoignent de la qualité du lieu. Le hameau qui précède le château et un parc à l’Anglaise conçu au XIXème siècle, complètent le site. Germolles est non seulement l’une des rares résidences palatiales et princières françaises de cette époque, mais également la seule demeure de plaisance des ducs de Bourgogne largement conservée.

*

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

*

Château : 5,50€ | 3€ pour scolaire, étudiant, chômeur | 1€ -12 ans. Parc : 2€ | 1,50€ pour scolaire, étudiant, chômeur | gratuit -12 ans



Château de Germolles 100, Place du 5 septembre 1944, 71640 Mellecey Mellecey 71640 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72546077.jpg 03 85 98 01 24 http://www.chateaudegermolles.fr

