Visite libre des jardins du château de Gastines et des extérieurs du monument historique Château de Gastines, 17 septembre 2021 10:00, Fougeré. Journée du patrimoine 2021 Château de Gastines. Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite libre des jardins du château de Gastines et des extérieurs du monument historique * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

6€ , gratuit moins de 18 ans

Château de Gastines Fougeré 49150 Baugé-en-Anjou Fougeré 49150 Maine-et-Loire

01 40 75 47 70

Le château de Gastines est un édifice construit du 16ème au 18ème siècle et était le centre d’une propriété importante. Subsistent aujourd’hui le corps d’entrée principal, avec ses tours d’angle et sont châtelet, au-dessus des douves protégeant l’accès. Le jardin et le parc, classés au titre des” jardins remarquables ” ont été créés et développés depuis les années 1990, notamment avec l’aide du paysagiste Louis Benech, auteur de nombreux jardins exceptionnels.

