Visite guidée du château de Gaillon Château de Gaillon, 18 septembre 2021 14:00, Gaillon

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Château de Gaillon Allée de l’Hermitage, 27600 Gaillon Gaillon 27600 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1560539.jpg 02 32 53 08 25 http://www-ville-gaillon.fr

Au début du XVIe s., le cardinal Georges d’Amboise, archevêque de Rouen transforme le château médiéval de Gaillon en un véritable palais, premier chantier d’architecture Renaissance en France. Dépecé, transformé en prison au XIXe s. puis passé dans le domaine privé, le château est acquis par l’Etat en 1975. Depuis cette date, un très vaste plan de restauration est en cours.

© Château de Gaillon

© Château de Gaillon

