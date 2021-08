Gageac-et-Rouillac Château de Gageac Dordogne, Gageac-et-Rouillac Visite d’un château retraçant 900 ans d’Histoire en Périgord pourpre Château de Gageac Gageac-et-Rouillac Catégories d’évènement: Dordogne

Gageac-et-Rouillac

Visite d’un château retraçant 900 ans d’Histoire en Périgord pourpre Château de Gageac, 17 septembre 2021 10:30, Gageac-et-Rouillac. Journée du patrimoine 2021 Château de Gageac. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Visite d’un château retraçant 900 ans d’Histoire en Périgord pourpre * Le propriétaire vous fera découvrir l’évolution architectural du château du XIIe siècle à nos jours. Il reviendra notamment sur le siège mené par Du Guesclin au XIVe siècle. Vous visiterez le donjon, les caves, le parc, le pigeonnier remarquable *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 11h00

vendredi 17 septembre – 11h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 14h30

vendredi 17 septembre – 15h00 à 15h30

vendredi 17 septembre – 16h00 à 16h30

vendredi 17 septembre – 17h00 à 17h30

vendredi 17 septembre – 18h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 18h00 à 18h30

*

3.50€, +12 ans. Gratuit : visite des caves et du parc. Accès au Donjon : limité à 10 personnes (pour les personnes alertes et de plus de 12 ans).

Château de Gageac Le Bourg, 24240 Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6483892.jpg 05 53 27 85 69 http://www.chateau-gageac.com

D’abord tour de garde dépendante du Château de Duras au XIIe siècle, puis renforcée pour devenir une place forte. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1377, le connétable Du Guesclin y tint un siège pendant 5 jours avant de s’en emparer. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, le château fut transformé en habitation.

Crédits : ©Jacquelin de la VERRIE Tarif préférentiel ©Château de Gageac

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Gageac-et-Rouillac Autres Lieu Château de Gageac Adresse Le Bourg, 24240 Gageac-et-Rouillac Ville Gageac-et-Rouillac Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Château de Gageac Gageac-et-Rouillac