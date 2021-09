Fougères Château de Fougères Fougères, Ille-et-Vilaine Le château fort – Visites guidées Château de Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Le château fort – Visites guidées Château de Fougères, 18 septembre 2021 10:30, Fougères. Journée du patrimoine 2021 Château de Fougères. Gratuit

18 et 19 septembre Le château fort – Visites guidées * 10h00-19h00 – Visites guidées toutes les heures – Gratuit

Cette immense forteresse médiévale, gardienne des Marches de Bretagne, vous ouvre ses portes et vous racontera son histoire riche et mouvementée. En raison de la forte affluence attendue, certains espaces seront fermés afin de garantir la sécurité sanitaire des visiteurs (les tours ne sont pas accessibles au public, les audioguides ne sont pas disponibles). *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h30

*

Visites guidées toutes les heures / Pass sanitaire obligatoire.

Château de Fougères Place Pierre Symon, 35300, Fougères Fougères 35300 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48048300.jpg 02 99 99 79 59 http://www.chateau-fougeres.com

Château antérieur ruiné en 1166 ; reconstruit vers 1173 pour Raoul II (tours d’ entrée, tour de Coigny) ; tour Mélusine 14e siècle ; tour du Gobelin remaniée 14e siècle ; tours d’ Amboise 1ère moitié 15e siècle pour Pierre II ; tours Raoul et Surienne entre 1480 et 1485 ; logis 14e siècle détruit vers 1810, 1820 ; inscriptions modernes ; marques de tâcheron sur les tours Raoul et Surienne

Crédits : Xavier Dubois Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château de Fougères Adresse Place Pierre Symon, 35300, Fougères Ville Fougères Age maximum 99 lieuville Château de Fougères Fougères