Azay-le-Brûlé Château de Fonvérines Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres Découvrez le château de l’Aunay ! Château de Fonvérines Azay-le-Brûlé Catégories d’évènement: Azay-le-Brûlé

Découvrez le château de l’Aunay ! Château de Fonvérines, 18 septembre 2021 14:00, Azay-le-Brûlé. Journée du patrimoine 2021 Château de Fonvérines. Gratuit 06 85 40 22 17

18 et 19 septembre Découvrez le château de l’Aunay ! * Azay patrimoine et paysages vous propose quatre visites guidées du château de l’Aunay à Fonvérines, samedi et dimanche ! Vous visiterez la chapelle et les extérieurs (cour et jardin) et quelques pièces du château. La visite sera faite par le propriétaire. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 14h45 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h15 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 14h45 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h15 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et masque obligatoires.

Château de Fonvérines Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé 79400 Moulin de Bédanne Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11153879.jpg?_ts=1631004597709 Crédits : Gratuit ©P. de Ramefort, APP

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres Autres Lieu Château de Fonvérines Adresse Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé Ville Azay-le-Brûlé lieuville Château de Fonvérines Azay-le-Brûlé