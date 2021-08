Nersac Château de Fleurac Charente, Nersac Visitez le parc du château de Fleurac ! Château de Fleurac Nersac Catégories d’évènement: Charente

Nersac

Visitez le parc du château de Fleurac ! Château de Fleurac, 17 septembre 2021 09:00, Nersac. Journée du patrimoine 2021 Château de Fleurac. Gratuit|Sur inscription michel.mahy.flmeurac@gmail.com, 0684772963

Vendredi 17 septembre, 09h00 Visitez le parc du château de Fleurac ! * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

*

Gratuit. Visite libre. Sur inscription pour les scolaires.

Château de Fleurac 3, Château de Fleurac 16440 Nersac Nersac Charente

05 45 91 89 54

Château de la dernière partie de la Renaissance (1614), rebâti à l’emplacement d’une maison forte du XIIIe siècle. Couronnement de créneaux caractéristiques d’une mode du début du XVIIIe siècle en Charente. Depuis les deux étages de terrasses, vue magnifique sur la vallée de la Charente. Le château est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1988.

Crédits : ©DR Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Charente, Nersac Autres Lieu Château de Fleurac Adresse 3, Château de Fleurac 16440 Nersac Ville Nersac lieuville Château de Fleurac Nersac