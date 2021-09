Exposition : NORMANDY Nos jours de fêtes Château de Flamanville, 17 septembre 2021 10:30, Flamanville.

Journée du patrimoine 2021 Château de Flamanville. Gratuit

17 et 18 septembre

Exposition : NORMANDY Nos jours de fêtes

NORMANDY Nos jours de fêtes par Simon Roberts

Rendez-vous au château de Flamanville pour découvrir son magnifique parc, ses étangs, le jardin des Dahlias et ses activités culturelles. Le lieu accueille cette année l’exposition du Centre photographique Rouen Normandie.

De la Seine-Maritime à la Manche, le photographe anglais a parcouru la région en quête des temps de loisirs en plein air. L’exposition proposée était également l’occasion pour la Commune de Flamanville de réaliser une commande photographique dans le Cotentin. Simon Roberts a arpenté fêtes locales, évènements sportifs, commémorations à Flamanville et aux environs. Un film sur l’artiste et son séjour dans le Cotentin a été réalisé à cette occasion et permet aux visiteurs de le découvrir et de mieux comprendre son œuvre.

Des extraits de films amateurs issus des collections de Normandie Images et des cartes postales anciennes complètent le tableau de la région esquissé. Les visiteurs peuvent découvrir les loisirs à Flamanville il y a presque un siècle capturés dans les photographies de la collection Gain et du Fonds Victor Lefrançois des Archives départementales de la Manche : des scènes de baignades, de pique nique, de jeux, de parades, à Flamanville, et plus particulièrement du Diélette d’autrefois.

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

Château de Flamanville 1 rue du Château, 50340 Flamanville Flamanville 50340 Manche

Le Château de Flamanville date principalement du XVIIe siècle, mais l’existence d’une vaste propriété seigneuriale est attestée dès le XIVe siècle.

Construit en granit gris extrait de la falaise voisine entre 1654 et 1658 par Hervé Basan, ce propriétaire souhaite une demeure digne de son titre de marquis récemment attribué par Louis XIV.

Parc du Château

Le Château de Flamanville est entouré d’un parc d’une vingtaine d’hectares enrichi de bois, d’étangs ainsi que d’une magnifique tour octogonale. Tout au long de l’année, profitez d’un parc d’une vingtaine d’hectares offrant de nombreuses variétés de fleurs, de plantes et d’arbres. Au bord des étangs, les Gunnéras géants originaires du Chili et les palmiers Trachycarpus Fortunei donnent une touche exotique très nord-Cotentinaise.

Le parc du château vous ouvre ses portes gratuitement tout au long de l’année. Préférez la période de floraison de fin août à septembre pour profiter d’un somptueux spectacle dans le jardin de dahlias.

Le jardin des dahlias

Le parc abrite également le merveilleux jardin de dahlias qui réunit plus de 1 000 variétés. Créé en 2005, ce jardin regroupe et pérennise les collections éparses des membres de la Société Française du Dahlia. L’objectif de ce jardin est de sauver de la disparition rapide, les différentes variétés de dahlias françaises, belges, allemandes, néerlandaises, américaines et autres pays puis de les conserver en bon état.

Le jardin conservatoire du Dahlia, situé dans le parc du Château de Flamanville, est homologué par le conservatoire des collections végétales spécialisées en tant que collection nationale. À ce jour, la commune de Flamanville possède la plus importante collection française de dahlias.

