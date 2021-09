Animations médiévales au château Château de Duras, 18 septembre 2021 14:00, Duras.

18 et 19 septembre

Animations médiévales au château

Voyagez au XIVe siècle avec la Mesnie de Barbazan !

Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h la Mesnie de Barbazan vous propose un campement médiéval, des démonstrations de maniement des armes et des animations autour des arts de la table.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

4€ à partir de 12 ans



Château de Duras Place du château, 47120 Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne

05 33 14 00 38 http://www.chateau-de-duras.com

Dominant la vallée du Dropt, le Château de Duras est un lieu chargé d’histoire. Du castrum du XIIe siècle à la demeure de plaisance du XVIIIe, laissez-vous emporter par l’architecture des lieux et par l’histoire mouvementée des Seigneurs de Duras.

Le premier château fut construit en 1137 sur un éperon rocheux par Guillaume Amanieu vicomte de Besaume, de Benauges et de Gabardan.

Au début du XIVe Gaillard de Goth, héritier de Duras, frère du premier pape français Clément V, bénéficie de l’argent pontifical pour transformer son château en une forteresse imprenable. Par un mariage avec Arnaud de Durfort, Marquèse de Goth apporte en dot la seigneurie de Duras et c’est ainsi que la famille de Durfort devient Durfort-Duras et possédera le Château jusqu’en 1819.

Situés dans une zone territoriale stratégique lors de la guerre de Cent-Ans, les Durfort ont su tirer leur épingle du jeu au gré des alliances et des avantages financiers, tantôt avec la France tantôt avec l’Angleterre. La fin de la guerre à Castillon-la-Bataille aurait pu inaugurer une aire de paix, il n’en est rien ! Les Durfort au XVIe rejoignent le parti protestant s’opposant ainsi au roi de France qui ne laissera pas cette infamie passer : Blaise de Montluc assiège le Château en 1562. La famille éprouvée décide alors de rentrer dans le rang et, en contrepartie, obtient le titre de comte. C’est ainsi que se fait l’histoire à Duras.

Leur ascension ne s’arrêtera pas là : comte puis marquis et enfin par faveur de Louis XIV, en 1689, duc et pair de France. Après des siècles de conflits et de guerres sur ses terres, le château connaît de profonds bouleversements architecturaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il devient ainsi une magnifique villa aristocratique agrémentée de jardins : jardins d’agrément et jardin d’utilité.

Partiellement détruit à la Révolution Française et usé par le temps, le château est finalement racheté par les habitants de la commune à la fin des années 1960 lors d’une vente aux enchères. Après quarante ans de restauration, c’est un incontournable lors de votre passage dans la région.

