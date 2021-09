Visite guidée du château de Domeyrat Château de Domeyrat, 18 septembre 2021 15:00, Domeyrat.

Journée du patrimoine 2021 Château de Domeyrat. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite guidée du château de Domeyrat

Le château de Domeyrat ouvre gratuitement ses portes aux visiteurs lors des Journées européennes du patrimoine ! Tout au long d’une visite guidée vous sera révélé ce magnifique château médiéval, perché sur son piton rocheux au-dessus du village et de la Senouire. Vous découvrirez ses origines, son architecture, son organisation ainsi que les grandes familles de seigneurs qui y ont vécu !

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.



Château de Domeyrat 43230 Domeyrat Domeyrat 43230 Haute-Loire

Le château de Domeyrat est une propriété du Département de la Haute-Loire, il est géré, animé et entretenu par l’association domeyrat Réinventé ! Le château a signé un bail emphytéotique de 50 ans.

Elle pour vocation la réhabilitation du site son entretien et faire des travaux de consolidation et de restauration.

Le château date du fin XI début XII siècle. Il est construit par les Papaboeuf. Il fut remanié au XIVe siècle par l’évêque de Clermont Martin Couge de Champeigne. Il deviendra la maison des Langheac, Sénéchaux d’Auvergne et de la maison des Larochefoucauld.

Ces derniers en feront une résidence d’exception notamment en y apportant des peintures magnifiques.

Il sera démantelé et pillé à la révolution.

Il reste un monument phare de la Haute-Loire par son état de conservation et ses peintures notamment.

Ouvert au public depuis 3 ans grâce à l’association Domeyrat Réinventé, qui propose des visites guidées.

Pour la journée européenne du Patrimoine, l’association ouvre gratuitement le site en visite guidée, qui vous fera découvrir cet impressionnant château et ses peintures murales. Départ 14 h 30 et 16 h 00 durée 1 h.

