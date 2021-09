Dinan Château de Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Visite guidée : Le Château de Dinan, l’insolite Château de Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Samedi 18 septembre, 20h00 Visite guidée : Le Château de Dinan, l’insolite * Le Château de Dinan regorge d’escaliers cachés et de passages secondaires destinés au service des chambres. Rarement ouverts au public, ces escaliers mènent non seulement dans les magasins de la tour ducale mais également dans les appartements privés du duc. Suivez le guide à l’occasion d’une visite insolite du Château de Dinan. *

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

sur inscription par téléphone :

Monument incontournable de Dinan, le Château regroupe trois éléments d’architecture réunis au XVIème siècle :

• Le donjon ducal, construit à la fin du XIVème siècle par le Duc de Bretagne, Jean IV.

• La Tour de Coëtquen, tour d’artillerie édifiée à la fin du XV ème siècle.

• La Porte du Guichet, porte méridionale de la Ville depuis la fin du XIIIème siècle.

