Vendredi 17 septembre, 21h00 Concert de Jazz dans les Près * La communauté de communes STM et l’association Happy Jazz Club, organisatrice de Jazz dans les Près, ont souhaité programmer ce concert de Ronald Baker, héritier de la tradition afro-américaine, au sein du château de Creully afin de mettre en valeur ce patrimoine remarquable. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 23h00

10 € / 8 € / gratuit < 18 ans

Château de Creully 30 place Paillaud, Creully, 14480 Creully-sur-Seulles

06 79 59 74 62 https://creully-sur-seulles.fr

