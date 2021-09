Saint-Brice-Courcelles Château de Courcelles Marne, Saint-Brice-Courcelles Découvrez le parc du Château de Courcelles Château de Courcelles Saint-Brice-Courcelles Catégories d’évènement: Marne

Découvrez le parc du Château de Courcelles Château de Courcelles, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Brice-Courcelles. Journée du patrimoine 2021 Château de Courcelles. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez le parc du Château de Courcelles * Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-Courcelles. Le parc, conçu au XIXe siècle et récemment rénové, présente des perspectives paysagères à l’anglaise. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 13h00

Gratuit. Entrée libre.

Château de Courcelles 15 rue Sorbon, 51370 Saint-Brice-Courcelles Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne

Maison de plaisance de style néo-classique construite vers 1825, pour l’industriel rémois Jobert-Paquot, par l’architecte Antoine-Martin Garnaud. Le bâtiment, détérioré durant la Première Guerre mondiale a été restauré dès 1920 dans le respect de l’architecture et des aménagements d’origine. Les façades et toitures de l’édifice sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 1999.

