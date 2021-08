Condé-en-Brie Château de Condé Aisne, Condé-en-Brie Visite du château de Condé Château de Condé Condé-en-Brie Catégories d’évènement: Aisne

Condé-en-Brie

Visite du château de Condé Château de Condé, 17 septembre 2021 14:30, Condé-en-Brie. Journée du patrimoine 2021 Château de Condé. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Visite du château de Condé * Visite libre du château au tarif réduit exceptionnel de 10 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 12h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 18h00

Château de Condé 4 rue du Château Route du Champagne – 02330 Condé-en-Brie Condé-en-Brie 02330 Aisne

Le bijou est à l’intérieur! Le chateau de Condé vous attend pour une visite familiale et ludique. Admirez ses somptueux décors du siècle des Lumières réalisés par des artistes prestigieux: aile Watteau, salle de bal Servandoni, salon décoré par Oudry avec un miroir “magique” inoubliable. Participez en famille à la course aux trésor dans le parc. Plongez dans son histoire passionnante: Princes de Condé, Richelieu, Olympe et ses “poudres” mystérieuses…

