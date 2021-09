Compiègne Château de Compiègne Compiègne, Oise Visite des appartements du Roi de Rome et Double de Prince Château de Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Visite des appartements du Roi de Rome et Double de Prince Château de Compiègne, 18 septembre 2021 11:00, Compiègne. Journée du patrimoine 2021 Château de Compiègne. Gratuit

18 et 19 septembre Visite des appartements du Roi de Rome et Double de Prince * En 1807, Napoléon Ier fait modifier les anciens appartements de Marie-Antoinette pour créer le logement « le plus somptueusement meublé de la maison ». L’appartement double de Prince, qui le prolonge, était destiné à un couple de la famille impériale. Venez découvrir ces espaces ! Samedi et dimanche

A 11h, 14h, 15h15 et 16h30

Durée : 1h

Départ depuis la cour d’Honneur

Sur inscription le jour de la visite à la demi-journée *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Sur inscription le jour de la visite à la demi-journée

Château de Compiègne Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40771375.jpg 03.44.38.47.00 https://chateaudecompiegne.fr/ https://www.instagram.com/palaiscompiegne/,https://www.facebook.com/palaisimperialdecompiegne/,https://twitter.com/palaisimperial

L’histoire, l’art et le rêve : un château surprenant aux portes de Paris. Demeure conçue pour Louis XV, résidence de Napoléon Ier, écrin des séries impériales sous Napoléon III : le Château de Compiègne vous fait entrer dans la magie du temps retrouvé. Succombez au charme : délicatesse des roses trémières au Salon des jeux de la Reine ou des grenadiers apportés d’Espagne par Eugénie, rouge et or de la chambre de Marie-Louise, échos somptueux de l’immense galerie de bal voulue par Napoléon Ier… Roi ou Empereur, Reine ou Impératrice, chacun y a laissé son empreinte. Plus qu’un château, Compiègne est une rencontre amoureuse, une émotion partagée.

Crédits : © Château de Compiègne / M. Poirier Gratuit (c) Château de Compiègne – Marc Poirier

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Château de Compiègne Adresse Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne Ville Compiègne lieuville Château de Compiègne Compiègne