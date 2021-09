Commequiers Château de Commequiers Commequiers, Vendée Visite du vieux Château et animations médiévales Château de Commequiers Commequiers Catégories d’évènement: Commequiers

Vendée

Visite du vieux Château et animations médiévales Château de Commequiers, 18 septembre 2021 10:00, Commequiers. Journée du patrimoine 2021 Château de Commequiers. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du vieux Château et animations médiévales * Venez découvrir le vieux château de Commequiers. Les bénévoles de l’association des Amis du Vieux Château vous feront découvrir un vestige du passé. Vous pourrez également découvrir des jeux médiévaux, le travail réalisé par l’association et passer un bon moment sur un site agréable et naturel *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Entré libre, accès pour toute la famille

Château de Commequiers Impasse des tours 85220 Commequiers Commequiers 85220 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47232759new.jpg

Château fort du XVème siècle.

Crédits : ADVC Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Commequiers, Vendée Autres Lieu Château de Commequiers Adresse Impasse des tours 85220 Commequiers Ville Commequiers Age maximum 99 lieuville Château de Commequiers Commequiers