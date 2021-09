Clermont Château de Clermont Clermont, Haute-Savoie Découverte du site de l’ancien château médiéval Château de Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Découverte du site de l'ancien château médiéval Château de Clermont, 18 septembre 2021 10:30, Clermont. Journée du patrimoine 2021 Château de Clermont. Sur inscription Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel 0450335033, billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr, http://hautesavoiexperience.fr

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Réservation obligatoire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84897487.jpg?_ts=1629793032373 04 50 33 50 33 http://www.hautesavoiexperience.fr

Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.

Crédits : © Dep74 – G. Piel Sur inscription © Tichodrone

