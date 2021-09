Loubeyrat Château de Chazeron Loubeyrat, Puy-de-Dôme Reconstitution médiévale au château de chazeron Château de Chazeron Loubeyrat Catégories d’évènement: Loubeyrat

Puy-de-Dôme

Reconstitution médiévale au château de chazeron Château de Chazeron, 18 septembre 2021 10:00, Loubeyrat. Journée du patrimoine 2021 Château de Chazeron. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Reconstitution médiévale au château de chazeron * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Tarif unique de 5 euros par personne. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Château de Chazeron 63410 Loubeyrat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Loubeyrat 63430 Puy-de-Dôme

04 73 86 59 46 http://www.chateau-chazeron.com/ https://twitter.com/?lang=fr

Donjon roman (1195). Palais seigneurial gothique transformé et étendu au classicisme (1680).

Crédits : ®Association cristal Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Loubeyrat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Château de Chazeron Adresse 63410 Loubeyrat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Loubeyrat Age maximum 99 lieuville Château de Chazeron Loubeyrat