Visite libre du château médiéval de Châteauneuf Château de Châteauneuf, 18 septembre 2021 09:30, Châteauneuf.

Journée du patrimoine 2021 Château de Châteauneuf. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre du château médiéval de Châteauneuf

Un château médiéval d’exception vous ouvre ses portes!

La forteresse de Châteauneuf reste l’un des derniers vestiges de l’architecture médiévale conservée dans cet état. Au XVe siècle, Châteauneuf est orné de magnifiques décors. Ceux-ci sont toujours visibles et enrichis par les aménagements qui se sont succédé au fil des siècles. La Région, propriétaire de ce château depuis 2008, s’est portée volontaire pour poursuivre la restauration et en faire la pièce maîtresse d’un projet patrimonial et culturel. Bien au-delà de sa dimension touristique, le château fait partie de l’identité et de la mémoire collective de notre région.

Vous pourrez poursuivre votre découverte au centre d’interprétation installé dans le logis médiéval présentant avec une scénographie unique et des outils interactifs accessibles à tous l’histoire du château, son architecture, sa construction, ses décors, ses habitants… Lors d’une pause sur les bancs de la cour, prenez le temps d’admirer ces corps de bâtiments majestueux et de savourer votre visite !

Un livret ludique permettra aux petits comme aux grands de découvrir les secret du château autrement !

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Gratuit | Visites libres proposées selon l’affluence.L’accueil des publics se fait dans le respect des mesures sanitaires. Consultez notre site internet pour connaître les modalités d’accueil.



Château de Châteauneuf Grande Rue, 21320 Chateauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or

Le château de Châteauneuf est un ancien château-fort daté du xiie siècle situé sur le territoire de la commune de Châteauneuf, dans le département français de la Côte-d’Or.

Il s’agit d’une forteresse typique de l’architecture militaire bourguignonne du xve siècle, qui garde l’extrémité sud de l’Auxois. La forteresse fait 75 m de long sur 35 m de large, et est bâtie sur un éperon rocheux situé à 475 mètres d’altitude. Elle domine la vallée du canal de Bourgogne et est situé à 43 km de Dijon, à proximité de Pouilly-en-Auxois et de l’autoroute A6.

