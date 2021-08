Exposition “Quand les archives révèlent notre patrimoine” au château de Châteauneuf Château de Châteauneuf, 18 septembre 2021 09:30, Châteauneuf.

Cette exposition vous invite à découvrir l’univers de la recherche dans le domaine du patrimoine en faisant dialoguer documents originaux (issus des fonds conservés aux archives départementales et d’une collection privée) et mise en situation, avec l’étude de cas pratiques. Vous exercerez votre esprit critique et vous comprendrez comment utiliser les archives pour remonter le temps, dater des objets et étudier le patrimoine régional.

En s’appuyant sur des outils dynamiques (vidéos, capsules sonores), l’objectif est de permettre à chaque visiteur de devenir, le temps d’une expérience, un chercheur en quête d’informations historiques. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur la variété des sources disponibles, l’inégalité de leur contenu et leur valeur autant esthétique que scientifique

Le livret du chercheur vous permettra de mener votre enquête au sein de l’exposition et de découvrir quel chercheur êtes-vous!

Un livret d’exposition est à votre disposition.

Visite libre.

Dans le cadre du Mois du patrimoine organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, le château vous propose le samedi 25 et dimanche 26 septembre, deux visites guidées à 11h et à 15h et une animation destinée aux familles à 10h et à 16h (Sur réservation).

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Château de Châteauneuf Grande Rue, 21320 Chateauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48783910.jpg 03 80 49 21 89 https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/

Le château de Châteauneuf est un ancien château-fort daté du xiie siècle situé sur le territoire de la commune de Châteauneuf, dans le département français de la Côte-d’Or.

Il s’agit d’une forteresse typique de l’architecture militaire bourguignonne du xve siècle, qui garde l’extrémité sud de l’Auxois. La forteresse fait 75 m de long sur 35 m de large, et est bâtie sur un éperon rocheux situé à 475 mètres d’altitude. Elle domine la vallée du canal de Bourgogne et est situé à 43 km de Dijon, à proximité de Pouilly-en-Auxois et de l’autoroute A6.

Crédits : ©Région Bourgogne-Franche-Comté Gratuit ©Thierry KUNTZ