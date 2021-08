Châteauneuf Château de Châteauneuf Châteauneuf, Côte-d'Or Ciné-Cyclo au château ! Une séance de cinéma hors du commun! Château de Châteauneuf Châteauneuf Catégories d’évènement: Châteauneuf

Côte-d'Or

Ciné-Cyclo au château ! Une séance de cinéma hors du commun! Château de Châteauneuf, 18 septembre 2021 09:30, Châteauneuf. Journée du patrimoine 2021 Château de Châteauneuf. Gratuit

18 et 19 septembre Ciné-Cyclo au château ! Une séance de cinéma hors du commun! * Découvrez un patrimoine cinématographique méconnus : des courts métrages de 1900 à 1940 pour petits et grands sont projetés au château grâce à un vélo! 1h de de cinéma, de sport et d’écologie animée par l’association Cinécyclo. Les horaires de projections seront précisés. Consultez le site internet du château en cliquant ici. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Gratuit | Visionnages libres | Jauge limitée | L’accueil des publics se fait dans le respect des mesures sanitaires |Consultez notre site internet pour connaître les modalités d’accueil.

Château de Châteauneuf Grande Rue, 21320 Chateauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48783910.jpg 03 80 49 21 89 https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/

Le château de Châteauneuf est un ancien château-fort daté du xiie siècle situé sur le territoire de la commune de Châteauneuf, dans le département français de la Côte-d’Or.

Il s’agit d’une forteresse typique de l’architecture militaire bourguignonne du xve siècle, qui garde l’extrémité sud de l’Auxois. La forteresse fait 75 m de long sur 35 m de large, et est bâtie sur un éperon rocheux situé à 475 mètres d’altitude. Elle domine la vallée du canal de Bourgogne et est situé à 43 km de Dijon, à proximité de Pouilly-en-Auxois et de l’autoroute A6.

Crédits : ©CinéCyclo_Dijon Gratuit ©Thierry KUNTZ

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf, Côte-d'Or Autres Lieu Château de Châteauneuf Adresse Grande Rue, 21320 Chateauneuf Ville Châteauneuf Age maximum 99 lieuville Château de Châteauneuf Châteauneuf