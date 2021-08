Visite “Les Dames de Châteauneuf” Château de Châteauneuf, 18 septembre 2021 09:30, Châteauneuf.

Journée du patrimoine 2021 Château de Châteauneuf. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre

Visite “Les Dames de Châteauneuf”

Le matrimoine se définit ainsi : « Notre héritage culturel est constitué de notre Patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre MATRIMOINE (ce qui vient des mères) ». S’il est commun et mixte, il n’est pas encore égalitaire. La Région Bourgogne-Franche-Comté, propriétaire du château de Châteauneuf, souhaite travailler pour cette égalité hommes-femmes et a fait le choix de cette visite originale qui met à l’honneur des femmes oubliées.

A Châteauneuf, nous avons eu la chance de retrouver les traces de quatre dames qui ont vécu au château et qui ont contribué à lui donner son aspect actuel. Ce sont ces 4 portraits, couvrant 400 ans d’histoire, que nous vous proposons.

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Gratuit | Sur réservation au 03 80 49 21 89 ou à l’accueil. Jauge limités. Visite proposée selon l’affluence.



Château de Châteauneuf Grande Rue, 21320 Chateauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or

03 80 49 21 89 https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/

Le château de Châteauneuf est un ancien château-fort daté du xiie siècle situé sur le territoire de la commune de Châteauneuf, dans le département français de la Côte-d’Or.

Il s’agit d’une forteresse typique de l’architecture militaire bourguignonne du xve siècle, qui garde l’extrémité sud de l’Auxois. La forteresse fait 75 m de long sur 35 m de large, et est bâtie sur un éperon rocheux situé à 475 mètres d’altitude. Elle domine la vallée du canal de Bourgogne et est situé à 43 km de Dijon, à proximité de Pouilly-en-Auxois et de l’autoroute A6.

