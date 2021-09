Chanteloup Château de Chanteloup Chanteloup, Manche Visite guidée du château de Chanteloup Château de Chanteloup Chanteloup Catégories d’évènement: Chanteloup

17 et 18 septembre Visite guidée du château de Chanteloup * Pendant deux journées, du vendredi 17 au samedi 18 inclus, le Château de Chanteloup ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021.

Vous aurez la possibilité de parcourir une partie du château en visite libre ou bien guidée par des étudiants en tourisme.

Pour cela, nous avons prévu des activités le samedi. Vous pourrez notamment découvrir des démonstrations de quenouilles avec une spécialiste ou bien encore profiter d’une musique d’ambiance interprétée par une harpiste. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

Château de Chanteloup 50510 Chanteloup Chanteloup 50510 Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location4637854.jpg 02 33 61 31 52 https://www.facebook.com/ChateaudeChanteloup50

Le château de Chanteloup est un château familial. Dont l’origine remonte au XIème siècle tire sa force de son donjon du XIIème siècle et de sa façade Renaissance, le tout entouré par les douves. Le château propose également un musée du cidre et une boutique des produits locaux et fabriqués par nos producteurs.

