Pessac Château de Camponac Gironde, Pessac Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands Château de Camponac Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands Château de Camponac, 18 septembre 2021 10:00, Pessac. Journée du patrimoine 2021 Château de Camponac. Gratuit

18 et 19 septembre Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Livret disponible en septembre sur pessac.fr et au Kiosque culture & tourisme, à la Médiathèque Jacques Ellul, à la bibliothèque Pablo Neruda et à l’Historial Raphaël Saint-Orens. Jeu de piste en famille à partir de 8 ans. Durée : 1h.

Château de Camponac 21, rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 57 93 65 40

Cette chartreuse du XVIIIe siècle s’organise autour d’une cour d’honneur en « U » et a été rehaussée d’un étage, au cours du Second Empire. En prolongement de ce château, se trouve aujourd’hui la médiathèque Jacques Ellul, d’architecture contemporaine, avec une audacieuse toiture plissée en « shed ». Ces deux bâtiments s’harmonisent parfaitement au cœur de cet ancien vignoble et démontrent que l’architecture est un art qui n’a pas d’âge. L’Historial installé au Château de Camponac évoque avec ses objets et ses documents authentiques les grandes étapes de l’évolution de la commune de Pessac. Raphaël Saint-Orens, un historien local, avait publié l’histoire de la commune et collecté de nombreux objets, témoins du passé.

L’Historial est géré par l’association des Passeurs de mémoire de Pessac.

Crédits : ©Ville de Pessac Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Château de Camponac Adresse 21, rue de Camponac 33600 Pessac Ville Pessac Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Château de Camponac Pessac