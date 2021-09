Moissieu-sur-Dolon Château de Bresson Isère, Moissieu-sur-Dolon Journée européennes du Patrimoine Château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Catégories d’évènement: Isère

18 et 19 septembre Journée européennes du Patrimoine * Exposition autour du thème des Journées européenne du patrimoine. Visite d’une salle basse restaurée. Visite du labyrinthe de charmilles en cours de rénovation. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Château de Bresson 494, montée des murs, 38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Moissieu-sur-Dolon 38270 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21849026.jpg?_ts=1631023727764 04 74 84 57 82 http://www.chateaudebresson.com

Château des XVIe et XVIIe siècles, ses jardins en terrasse à la française dans un parc arboré et son cadran solaire du XVe siècle.

