Journée du patrimoine 2021 Château de Braux-Sainte-Cohière. Tarif habituel http://www.chateaudebraux.com

18 et 19 septembre À la découverte d’une commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle * Venez visiter les intérieurs et les extérieurs du château de Braux-Sainte-Cohière. Ce monument en péril a été choisi par la Mission Bern en 2019. Sa restauration a commencé. Venez découvrir la richesse de ce beau patrimoine militaire édifié sous le roi Henri III par le gouverneur de Châlons-en-Champagne, afin de surveiller les frontières du royaume. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

7€ adulte ; 5€ enfants ; gratuit pour les membres de l’association. Possibilité de visite libre et visite guidée. Les départs des visites guidées se font en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Château de Braux-Sainte-Cohière 11 grand’rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière 51800 Marne

07 69 53 50 74 http://www.chateaudebraux.com

Chef d’œuvre de l’architecture militaire du XVIe siècle ayant servi de résidence à une troupe de cavalerie légère aux « chevaux-légers ». Le logis des officiers, austère, a été remplacé au XVIIe siècle par un château d’agrément.

