Danse : “La Figure du gisant” par la Compagnie Pernette Château de Bouthéon, 18 septembre 2021 19:00, Andrézieux-Bouthéon. Journée du patrimoine 2021 Château de Bouthéon. Tarif habituel|Sur inscription http://www.theatreduparc.com/

Samedi 18 septembre, 19h00 Danse : “La Figure du gisant” par la Compagnie Pernette * *

samedi 18 septembre – 19h00 à 20h00

10,5 €

Château de Bouthéon 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54194944.jpg 04 77 55 78 00 http://www.chateau-boutheon.com http://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon,http://twitter.com/ChateauBoutheon,http://instagram.com/chateau_boutheon

Ancienne résidence des Bourbon (XVe et XVIe siècles) et des Gadagne (du XVIe au XVIIIe siècle), remaniée au XIXe siècle, le Château de Bouthéon est désormais un lieu ouvert au public. Plusieurs parcours de visite ont été pensés pour satisfaire la curiosité de chacun, des petits comme des grands. Bien plus qu’un site historique, le Château de Bouthéon vous propose de découvrir son centre d’interprétation sur le Forez, ses aquariums sur le fleuve Loire, son espace d’expositions temporaires ainsi que son parc animalier et botanique de 12 hectares.

