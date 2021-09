Bourbon-l'Archambault Château de Bourbon Allier, Bourbon-l'Archambault Visite de la tour Quiquengrogne Château de Bourbon Bourbon-l'Archambault Catégories d’évènement: Allier

Bourbon-l'Archambault

Visite de la tour Quiquengrogne Château de Bourbon, 18 septembre 2021 10:00, Bourbon-l'Archambault. Journée du patrimoine 2021 Château de Bourbon. Tarif préférentiel 0470670230, contact@chateaudebourbon.fr

18 et 19 septembre Visite de la tour Quiquengrogne * Votre guide évoquera avec vous les récentes découvertes concernant l’évolution constructive de la tour, basées notamment sur l’analyse de l’héraldique monumentale qui orne les gargouilles et la façade côté ville. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

4€, gratuit jusqu’à 14 ans

Château de Bourbon rue de la Sainte-Chapelle 03160 Bourbon-l’Archambault Bourbon-l’Archambault 03160 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51041629.jpg +33 (0)4 70 67 02 30 http://www.chateaudebourbon.fr

Bourbon-l’Archambault : cœur historique du Bourbonnais !

Edifié sur le rocher qui domine la ville, le château de Bourbon offre des vestiges saisissants dont la splendeur et le style sont représentatifs de l’architecture royale de la fin du XIIIe siècle. Le premier château-fort des sires de Bourbon devient alors le symbole de leur puissance.

Considéré encore aujourd’hui comme la maison de famille de tous les Bourbons, il voit naître la plus jeune dynastie capétienne.

Trois sites et plusieurs formules de visite vous proposent, en solo, en famille ou entre amis, d’explorer une page de l’Histoire de France et de découvrir un site emblématique du Bourbonnais.

Classé Monument Historique depuis 1862

