Antrain Château de Bonnefontaine Antrain, Ille-et-Vilaine Visite guidée du Château de Bonnefontaine et visite libre du parc Château de Bonnefontaine Antrain Catégories d’évènement: Antrain

Ille-et-Vilaine

Visite guidée du Château de Bonnefontaine et visite libre du parc Château de Bonnefontaine, 18 septembre 2021 14:00, Antrain. Journée du patrimoine 2021 Château de Bonnefontaine. Tarif habituel https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-et-parc-de-bonnefontaine/, https://www.bonnefontaine.com/

18 et 19 septembre Visite guidée du Château de Bonnefontaine et visite libre du parc * Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le parc du château de Bonnefontaine ! Ce parc a été dessiné par les célèbres paysagistes Édouard André et Denis Bülher. Vous trouverez de nombreuses essences d’arbres dont certaines datent du 19è siècle. C’est une occasion unique pour découvrir quelques salles du château, inscrit aux Monuments Historiques et découvrir les œuvres de Calixte (Marie-Christine Le Prat), ancienne élève des Beaux-Arts de Rennes, aujourd’hui peintre spécialisé dans la peinture japonaise du style Rimpa. Programmation :

Visites guidées de l’intérieur du château et des façades extérieures en continu.

Visite libre du parc. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

*

Tarif habituel de 5€.

Château de Bonnefontaine Bonnefontaine, 35560, Antrain Antrain 35560 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location773827.jpg 02 99 98 31 13 http://www.bonnefontaine.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090496

Château construit en 1547, se composant de deux bâtiments accolés, comprenant chacun un rez-de-chaussée et deux étages. Les combles sont percés de lucarnes Renaissance à croisée de pierre. Deux tours rondes flanquent la façade principale. Une tour polygonale, reliée à la toiture par une petite tourelle circulaire, renferme l’escalier. La tour nord-est aurait été ajoutée au 19e siècle. La porte d’entrée, en arc surbaissé, placée près de la tourelle, est à voussures multiples sculptées, sommée d’une accolade et flanquée de deux pinacles ornés de crochets. Le château possédait autrefois des douves, un pont-levis et une chapelle, aujourd’hui disparus.

Crédits : Château de Bonnefontaine Tarif habituel

Détails Catégories d’évènement: Antrain, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château de Bonnefontaine Adresse Bonnefontaine, 35560, Antrain Ville Antrain lieuville Château de Bonnefontaine Antrain