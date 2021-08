Saint-Front-sur-Lémance Château de Bonaguil Lot-et-Garonne, Saint-Front-sur-Lémance Visitez le château de Bonaguil Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visitez le château de Bonaguil Château de Bonaguil, 17 septembre 2021 10:30, Saint-Front-sur-Lémance. Journée du patrimoine 2021 Château de Bonaguil. Tarif préférentiel 05 53 41 90 71, accueil@bonaguil.fr

17 – 19 septembre Visitez le château de Bonaguil * *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

4 euros, gratuit pour les enfants, les étudiants et les personnes en recherche d’un emploi.

Château de Bonaguil Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16505983.jpg 05 53 41 90 71 http://www.chateau-bonaguil.com

Château fort des XIIIe, XVe et XVIe siècles, il est situé à deux pas de la Dordogne. Bâti au cours de la guerre de Cent ans, il est ensuite modifié pour s’adapter aux armes à feu. Ce site imposant est en remarquable état de conservation.

Crédits : ©service communication mairie de Fumel Tarif préférentiel ©Château de Bonaguil

Lieu Château de Bonaguil Adresse Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance Ville Saint-Front-sur-Lémance